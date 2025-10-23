Juxtaposition1’s Substack

Juxtaposition1’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

“All my Loving” by Amy Winehouse

Which singer do you prefer: Paul McCartney or Amy Winehouse?
Juxtaposition1's avatar
Juxtaposition1
Oct 23, 2025
Share
Transcript

“All my Loving” by Amy Winehouse

Close your eyes, and I’ll kiss you

Tomorrow, I’ll miss you

Remember, I’ll always be true

And then while I’m away

I’ll write home every day

And I’ll send all my loving to you

I’ll pretend that I’m kissing

The lips I am missing

And hope that my dreams will come true

And then while I’m away

I’ll write home every day

And I’ll send all my loving to you

All my loving, I will send to you

All my loving, darling, I’ll be true

Close your eyes, and I’ll kiss you

Tomorrow, I’ll miss you

Remember, I’ll always be true

And then while I’m away

I’ll write home every day

And I’ll send all my loving to you

All my loving, I will send to you

All my loving, darling, I’ll be true

All my loving

All my loving, ooh, ooh

All my loving, I will send to you

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 Juxtaposition1
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture