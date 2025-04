We are running out of time. The Digital Obedience TOKENS, CBDC money.

https://horizons.service.canada.ca/en/2020/02/11/exploring-biodigital-convergence/index.shtml

https://sdgs.un.org/sites/default/files/publications/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf

https://www.jwc.nato.int/application/files/7216/9804/8564/CognitiveWarfare.pdf