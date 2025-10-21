"Denis, Denis", I'm in Love with you! Blondie

[Chorus]
Oh, Denis, doo-be-do
I’m in love with you, Denis, doo-be-do
I’m in love with you, Denis, doo-be-do
I’m in love with you
Denis, Denis, oh, with your eyes so blue
Denis, Denis, I’ve got a crush on you
Denis, Denis, I’m so in love with you
[Verse]
Oh, when we walk, it always feels so nice
And when we talk, it seems like paradise
Denis, Denis, I’m so in love with you
You’re my king, and I’m in heaven.
Blondie
[Chorus]
Oh, Denis, doo-be-do
I’m in love with you, Denis, doo-be-do
I’m in love with you, Denis, doo-be-do
I’m in love with you
https://genius.com/Blondie-denis-lyrics