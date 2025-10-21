Juxtaposition1’s Substack

Juxtaposition1’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

"Denis, Denis", I'm in Love with you! Blondie

Oh, Denis, doo-be-do. I’m in love with you, Denis, doo-be-do
Juxtaposition1's avatar
Juxtaposition1
Oct 21, 2025
Share
Transcript

[Chorus]

Oh, Denis, doo-be-do

I’m in love with you, Denis, doo-be-do

I’m in love with you, Denis, doo-be-do

I’m in love with you

Denis, Denis, oh, with your eyes so blue

Denis, Denis, I’ve got a crush on you

Denis, Denis, I’m so in love with you

[Verse]

Oh, when we walk, it always feels so nice

And when we talk, it seems like paradise

Denis, Denis, I’m so in love with you

You’re my king, and I’m in heaven.

Blondie

[Chorus]

Oh, Denis, doo-be-do

I’m in love with you, Denis, doo-be-do

I’m in love with you, Denis, doo-be-do

I’m in love with you

https://genius.com/Blondie-denis-lyrics

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 Juxtaposition1
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture