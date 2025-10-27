Gladio killings always use back-up snipers. (always)

Gladio assassinations are 100% successful as were JFK, MLK, RFK, Roberto Calvi, Pope John Paul I, Salvador Allende, Benito Mussolini, Abigail Folger, Erin Valenti, Jill Dando, Michele Sindoni, Paul Castellano, Thomas Ince, Thelma Todd, Ben Seigel, Black Dahlia, Johnny Roselli, George de Mohrenschildt, Lucky Luciano, Ronnie Chasen, Susan Berman, Tony Scott, Inger Stevens. Jack Cassity, Ashley Ellerin, Nerine Kidd Shatner, Janis Joplin, Rebecca Schaffer, Dominigue Dunne, Paul Levy Bern, Jean Harlow, Marilyn Monroe, Jeffrey Baena, Brian Thompson, Marta Nolan, Jon Benet, David Caradine, Paul Stine, Betty Lou Jensen, David Farraday, Darlene Ferrin, Cecilia Shepard.
Gladio murder methods:
High power rifle with silencer suppressor
9mm Lugar with silencer suppressor
AR-15 rifle with bayonet attachment
Garrote & hanging display
M-7 bayonet or stiletto dagger
Acute toxic poisons
Toss victim off a parking garage, hotel or apartment balcony
Drown in a duck pond
Rodent dropping toxicity
EMF, photonic or ultrasonic direct energy weaponry