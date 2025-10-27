Juxtaposition1’s Substack

Juxtaposition1’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript
3

Gladio killings always use back-up snipers. (always)

From JFK to Zodiac to Victor Ohta, Leno LaBianca, Roberto Calvi to Johnny Roselli.
Juxtaposition1's avatar
Juxtaposition1
Oct 27, 2025
3
Share
Transcript

Gladio assassinations are 100% successful as were JFK, MLK, RFK, Roberto Calvi, Pope John Paul I, Salvador Allende, Benito Mussolini, Abigail Folger, Erin Valenti, Jill Dando, Michele Sindoni, Paul Castellano, Thomas Ince, Thelma Todd, Ben Seigel, Black Dahlia, Johnny Roselli, George de Mohrenschildt, Lucky Luciano, Ronnie Chasen, Susan Berman, Tony Scott, Inger Stevens. Jack Cassity, Ashley Ellerin, Nerine Kidd Shatner, Janis Joplin, Rebecca Schaffer, Dominigue Dunne, Paul Levy Bern, Jean Harlow, Marilyn Monroe, Jeffrey Baena, Brian Thompson, Marta Nolan, Jon Benet, David Caradine, Paul Stine, Betty Lou Jensen, David Farraday, Darlene Ferrin, Cecilia Shepard.

Gladio murder methods:

  • High power rifle with silencer suppressor

  • 9mm Lugar with silencer suppressor

  • AR-15 rifle with bayonet attachment

  • Garrote & hanging display

  • M-7 bayonet or stiletto dagger

  • Acute toxic poisons

  • Toss victim off a parking garage, hotel or apartment balcony

  • Drown in a duck pond

  • Rodent dropping toxicity

  • EMF, photonic or ultrasonic direct energy weaponry

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 Juxtaposition1
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture