Gladio Murders by SWISS BANK NATO (ZERO TRUST)

NATO Gladio Murder is the Enforcement Arm of SWISS BANK AUTHORITY
Juxtaposition1's avatar
Juxtaposition1
Dec 29, 2025

SWISS BANK AUTHORITY enforces a strict Code of Conduct:

REAL ID verified is an unforgiving Zero Trust command & control system.

  • Thelma Todd, Marilyn Monroe, Inger Stevens

  • Thomas Ince, Thomas Albert Decker, Paul Levy Bern, Tony Scott, Lenny Bruce

  • Ben Seigel, Lucky Luciano, Johnny Roselli, Frank Olson

  • Pope John Paul I, Roberto Calvi, Mechele Sindoni, Emanuela Orlandi

  • JFK, MLK, RFK

  • Lee Oswald, Guy Banister, David Ferrie, Jacob Rubenstein, Clay Shaw,

  • Dorothy Kilgallen, Sam Giancana, George de Mohrenschildt

  • Janis Joplin, Alan Wilson, Jimi Hendrix & Jim Morrison

  • Brian Jones, Brian Epstein, Cass Elliot, Amy Winehouse, George Michael

  • Jim Jones, Leo Ryan, George Moscone & Harvey Milk, Leonard Lake

  • My Lai Massacre & scapegoat William Calley

  • Leno LaBianca, Abigail Folger & Sharon Tate

  • Dr Victor Ohta family massacre & scapegoat John Linley Frazier

  • Amie Harwick, Ashley Ellerin, August Aimes, Mercedes Grabowski-August Ames

  • Rebecca Schaeffer, Dominique Dunne, River Bottom Phoenix

  • William Holden, Natalie Wood, Dennis Wilson, Karen Perk Lamm

  • Jose Menendez, and scapegoat sons

  • Susan Berman, Ronnie Chasen, George Reeves Superman

  • Erin Valenti, Bob Lee, Angela Chao, Marco Troper, Jeff Baena

  • Andrew Getty & John Getty

  • Catherine Colby, William Colby, Barbara Colby, Jon Benet Ramsey, Elizabeth Ramsey

  • Phil Hartman & Brynn Omdahl, Nerine Kidd Shatner

  • Stephen Twitch Boss, Terry Kath

  • Gene Hackman, Betsy Arakawa & rodent droppings

  • Rob Reiner & Michele & Scapegoat Nick Reiner

  • MIT Plasma Fusion DOE department head Nuno F.G. Loureiro, PhD

  • Brown University & MIT Scapegoat Claudio Valente

