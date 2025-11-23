Juxtaposition1’s Substack

Happy Holidays 2025 to SWISS BANK criminals!

To include SWISS cohorts: TRUMP, RFKJ, Musk, Gates, Larry Rat Fink, Bernie Sanders, Rand Paul, Ron Paul, Ron DeSantis, Nancy Pelosi, Gavin Newson, Gordon Getty, Oliver Silverstein, Eric Weinstein...
Nov 23, 2025

SWISS BANK AUTHORITY using UN Agenda 2030:

Terra Swarm Cory Hall UC Berkeley

SMART DUST, WSNs, MEMS & MIMOS

UC Berkeley, RAND Corporation, DARPA, DOE

Dust Networks, Analogue Devices

Neuromodulation, DNA injuries, Human Augmentation

Jennifer Doudna, CRISPR Therapeutics

Kristofer Pister & Joy Weiss

Doug Leone, Joe Lacob, Stephen Swartzman, Larry Fink, Peter Thiel, Jim Breyer, Dean Jacobson, JJ Kardwell, Thomas Reardon, Jamie Dimon, Jane Fraser

UC Trustee Chancellors

LLNL Sites: 100, 200 & underground Site 300

Coast Aluminum, Hayward

Dynavax, Hayward & Emeryville

Travis NATO AFB

Moffit NATO Joint Forced AFB

Beale NATO AFB

Nellis NATO AFB

Vandenburg NATO spy satellite AFB

Hoover, Aspen, Claremont, Asian, Brookings, CFR, Brain Institutes

Victor David Hanson, Jeffrey Sachs, Anthony Napolitano, Joe Rogan, Alex Jones, Russell Brand, Bill Maher, Chelsea Handler, Cheryl Hines, Gene Simmons, Dr Dew, Dr Phil, Dr Oz, Dr Ruth, fake Nurse John Campbell.

