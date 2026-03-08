Human Husbandry for Profane & Clueless inmates

Terra Swarn is full spectrum dominance: Air, water, soil, farms and vaccinations.
Sponsored by:
Swiss Bank Authority & their global networks of corrupt bankers.
United Nations, NATO, DARPA, DOD, DOE, FDA, CDC, WHO, NIH
UC Berkeley, MIT, Harvard, Standford, Princeton, Yale, Columbia etc
Jennifer Doudna, Jamie Cate, Rachael Haurwitz, Joy Weiss, Kristofer Pister
Victor Davis Hanson, Jeffrey Sachs, Anthony Napolitano, John Campbell
Joe Rogan, Alex Jones, Bill Maher, Stew Peters, Tucker Carlson, Jon Stewart
Peter Thiel, Jeffrey Thomas, Eric Weinstein, Thomas Reardon, Jack Dorsey
Dean Jacobson, JJ Kardwell, Joe Lacob, Doug Leone, Larry Rat Fink, Jim Breyer, Ben Horwitz, Marc Andreessen, Laurine Powell Jobs, Elon Musk, Larry Ellison, Bill Gates, Jeffrey Jorgenson Bezos, Jane Fraser, RFKJ, Catheryn Austin Fitts, Janey Yellen, Christine Lagarde, Stephen Swartzman, Peter Guber, Don Valentine, Jerome Kohlberg, George Roberts, Henry Kravitz, Eugene Kleiner, Tom Perkins, Stephen J. Hemsley, Sir Andrew Witty.
Mort Sahl, Whoopi Goldberg, Chelsea Handler, Sarah Silverman, Glenn Greenwald, Lex Fridman, Dave Rubin, Michael Weiner Savage.
Avram Noam Chomsky, Woody Allen, Alen Dershowitz, TRUMP, Biden