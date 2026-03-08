Juxtaposition1’s Substack

Human Husbandry for Profane & Clueless inmates

TRUMP Freedom Cities are FEMA Detention Camps for stupid people.
Juxtaposition1's avatar
Juxtaposition1
Mar 08, 2026

Terra Swarn is full spectrum dominance: Air, water, soil, farms and vaccinations.

Sponsored by:

  • Swiss Bank Authority & their global networks of corrupt bankers.

  • United Nations, NATO, DARPA, DOD, DOE, FDA, CDC, WHO, NIH

  • UC Berkeley, MIT, Harvard, Standford, Princeton, Yale, Columbia etc

  • Jennifer Doudna, Jamie Cate, Rachael Haurwitz, Joy Weiss, Kristofer Pister

  • Victor Davis Hanson, Jeffrey Sachs, Anthony Napolitano, John Campbell

  • Joe Rogan, Alex Jones, Bill Maher, Stew Peters, Tucker Carlson, Jon Stewart

  • Peter Thiel, Jeffrey Thomas, Eric Weinstein, Thomas Reardon, Jack Dorsey

  • Dean Jacobson, JJ Kardwell, Joe Lacob, Doug Leone, Larry Rat Fink, Jim Breyer, Ben Horwitz, Marc Andreessen, Laurine Powell Jobs, Elon Musk, Larry Ellison, Bill Gates, Jeffrey Jorgenson Bezos, Jane Fraser, RFKJ, Catheryn Austin Fitts, Janey Yellen, Christine Lagarde, Stephen Swartzman, Peter Guber, Don Valentine, Jerome Kohlberg, George Roberts, Henry Kravitz, Eugene Kleiner, Tom Perkins, Stephen J. Hemsley, Sir Andrew Witty.

  • Mort Sahl, Whoopi Goldberg, Chelsea Handler, Sarah Silverman, Glenn Greenwald, Lex Fridman, Dave Rubin, Michael Weiner Savage.

  • Avram Noam Chomsky, Woody Allen, Alen Dershowitz, TRUMP, Biden

