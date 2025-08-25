Juxtaposition1’s Substack

Juxtaposition1’s Substack

Discussion about this post

User's avatar
Juxtaposition1's avatar
Juxtaposition1
5h

Juxtaposition1 is inviting you to a Zoom impromptu meeting.

Topic: Human Augmentation Update Class

Time: Aug 25, 2025, 03:00 PM Pacific Time (US and Canada)

https://us06web.zoom.us/j/8934347530?pwd=SnVHQk5UemhFY0hrSG0xWEVnLzIwQT09&omn=83499110241

Meeting ID: 893 434 7530

Passcode: 5iejEh

Join instructions:

https://us06web.zoom.us/meetings/83499110241/invitations?signature=GgLaO8irAyUrmTsIe4aH8GDYz_pnqkcYPTaXcJTg4JQ

Expand full comment
Reply
Share

No posts

© 2025 Juxtaposition1
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture