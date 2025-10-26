Juxtaposition1’s Substack

Juxtaposition1’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript
4
2

Jim Fetzer COINTELPRO, Princeton & Columbia Internecine Indoctrination Centers

Just another concealment artist and odious creep for JFK & SWISS BANK 7G crimes
Juxtaposition1's avatar
Juxtaposition1
Oct 26, 2025
4
2
Share
Transcript

Seen one, you’ve seen them all.

Oliver Silverstein Stone, Lawrence Schiller, Seymour Hersh, Michael Weiner, Mark Levin, Stew Peters, Tucker Carlson, Andrea Mitchel, Alan Greenspan, Ben Bradley, Dan Rather, Neil Young, David Crosby, RFKJ, Victor Davis Hanson, Jeffrey Sachs, Joe Rogan, Alex Jones. TRUMP, Vance, Joe Biden, Kamala Harris, Gavin Newsom, William F. Buckley, Timothy Leary, Richard Alpert, Brian Kato Kaelin, Harry Levin, Mae Magnin Brussell, Naomi Wolf, Henry Miller, Leslie Abramson, Dr Ruth Westheimer, Dr Drew Pinsky, Dr Phil, Dr Oz, Gene Simmons, Nancy Pelosi.

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 Juxtaposition1
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture