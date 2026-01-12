Juxtaposition1’s Substack

London Private Banker Interview (sociopathic criminality)

Private Bankers operate in secret. They plot Bird Flu, COVID, Terra Swarm, democide, homicide, fraud & terrorism.
Jan 12, 2026

Tracy Ullman’s job interview, whilst a fugitive from her convection by The Hague of Crimes Against Humanity.

Convicted of: Organization of Murder, Massacre, Genocide, Slavery, Cannibalism, Kidnapping, unjust imprisonment.

No Problem whatsoever. Welcome to the Bank!

Examples of Private Bankers suspected of complicity in numerous conspiracies:

  • Doug Leone, Sequoia Capital & FTX, Sam Bankman-Fried

  • KKR, Dean Jacobson, JJ Kardwell, Erin Valenti & META, CTRL Labs & Facebook

  • Jim Breyer & Angela Chao, META, CTRL Labs & Facebook

  • Larry Fink & BlackRock, META, CTRL Labs & Facebook, World Economic Forum, UN Agenda 2030

  • Stephen Shwartzman, Blackstone, META, CTRL Labs & Facebook, mass shootings, World Economic Forum, UN Agenda 2030

  • Kleiner Perkins, Joe Lacob, Golden State Warriors, Chase Center, pacification & control, UN Agenda 2030

  • Marc Andreessen, Ben Horowitz, Lourine Powell Jobs, California Forever SMART ”Cognitive” CITY enslavement detention camp.

  • Eric Weinstein, Peter Thiel, Joy Weiss, Kristofer Pister, Jennifer Doudna, Jamie Cate & Terra Swarm, CRISPR Therapeutics, DNA injury/gene-editing, Biomedicine, Neuromodulation, 6-7G weapons. Human Augmentation.

  • Janet Yellen, Jerome Powell, Alan Greenspan & SWISS BANK criminality.

  • Sand Hill Road Banks, Stanford, SRII, UC Systems, Harvard, MIT, Yale, Princeton, Columbia, Santa Clara, USF, Georgetown, BYU & Michigan.

