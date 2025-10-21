Juxtaposition1’s Substack

Juxtaposition1’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
2
1

Look at Little Sister by Stevie Ray Vaughan

Stevie Ray Vaughan & Double Trouble
Juxtaposition1's avatar
Juxtaposition1
Oct 21, 2025
2
1
Share

Look at Little Sister by Stevie Ray Vaughan & Double Trouble:

Hey, hey, hey, hey, hey
Mama, look at little sister
Out in the backyard
Playin’ like this

Hey, hey, hey, hey, hey
Look at little sister
Yeah, hey, hey, hey
Look at little sister

What about the neighbours?
What they gonna say?
Stop little sister
Gettin’ carried away

Hey, hey, hey
Lookin’ down the sister
Yeah, hey, hey, hey
Look at little sister

Shakin’ like a tree
Rollin’ like a log
Shakin’ and a rollin’ now
That ain’t all

Hey, hey, hey
Look for little sister
Yeah, hey, hey, hey
Lookin’ down the sister

Shakin’ like a tree
Rollin’ like a log
Shakin’ and a rollin’ now
That ain’t all

Hey, hey, hey
Look for lil’ sister
Yeah, hey, hey, hey
Lookin’ down the sister

Think about this neighbours
What they gonna say?
Stop talkin’ sister
Gettin’ carried away

Hey, hey, hey
Lookin’ down the sister
Yeah, hey, hey, hey
Lookin’ down the sister

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 Juxtaposition1
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture