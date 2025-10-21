Look at Little Sister by Stevie Ray Vaughan & Double Trouble:
Hey, hey, hey, hey, hey
Mama, look at little sister
Out in the backyard
Playin’ like this
Hey, hey, hey, hey, hey
Look at little sister
Yeah, hey, hey, hey
Look at little sister
What about the neighbours?
What they gonna say?
Stop little sister
Gettin’ carried away
Hey, hey, hey
Lookin’ down the sister
Yeah, hey, hey, hey
Look at little sister
Shakin’ like a tree
Rollin’ like a log
Shakin’ and a rollin’ now
That ain’t all
Hey, hey, hey
Look for little sister
Yeah, hey, hey, hey
Lookin’ down the sister
Shakin’ like a tree
Rollin’ like a log
Shakin’ and a rollin’ now
That ain’t all
Hey, hey, hey
Look for lil’ sister
Yeah, hey, hey, hey
Lookin’ down the sister
Think about this neighbours
What they gonna say?
Stop talkin’ sister
Gettin’ carried away
Hey, hey, hey
Lookin’ down the sister
Yeah, hey, hey, hey
Lookin’ down the sister