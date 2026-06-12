Media Schlemiels, Schmucks & Charlatans
A Schlemiel is a clumsy clown charlatan schmuck aka: Pseudo truthers
The Yiddish Lexicon best describes these dishonest Mockingbord Media presenters.
Annie Waldman, NPR KQED, Democracy Now, ProPublica
Amy Goodman, NPR & Democracy Now, Now, Pacifica Foundation, KPFK (90.7FM) North Hollywood
Oliver Silverstein & Sean Silverstein, COINTELPRO films & RT News, Podcasts
Seymour Hersch, Pulitzer Prize Plagiarist, My Lai Massacre cover-up
Larry King, Radio to Television pacification & control presenter
Bob Woodward & Carl Berstein Washington Post Mockingbird operatives
Jerry Seinfeld, Larry David, Adam Sandler, Amy Schumer, Buddy Hackett-Leonard Hacker; Carl Sagan, Bill Maher, Woody Allen-Allan Stewart Konigsberg, Jerry Stiller & Anne Meara-Stiller and Meara, Ben Stiller.
Robert Shapero, Alan Dershowitz, Barry Slotnick, Barry Scheck & Peter Neufeld
Gloria Steinem, Gloria Allred, Ayn Rand, Mae Magnin Brussell
Chelsea Handler, Andrew Dice Clay Silverstein, Jerry Lewis-Jerome Levitch. Milton Berle-Mendel Berlinger, George Burns-Nathan Birnbaum, Danny Kaye-David Daniel Kaminsky, Super Dave Osborne-Bob Einstein, Richard Stephen Dreyfuss, Albert Brooks-Einstein, Rob Reiner, Carl Reiner, Bob Saget, Jeff Frankling, Garry Shandling, Mort Sahl, Lenny Bruce-Leonard Alfred Schneider.
Malika Rose Andrews McMenamin, Kendra Andrews, Rich Eisner, Al Michaels, Howard Cosell, Ken Rosenthal, Jeff Pearlman, Paul Finebaum, Jason Charles Glazer, Jeffrey Scott Passan, Leonard Shapiro, Roger Kahn, Adam Rittenberg.
Michael Milken, Michael Eisner, Bob Iger, Larry Rat Fink, Stephen Schwatzman, Lloyd Blankfein, Ben Horowitz, Joe Lacob, Peter Gruber, Dean Jacobson, Sanford I. "Sandy" Weill, Jerome Kohlberg, Henry Kravitz, George Roberts, Eugene Kleiner.
Unfunny Jewish Comedian Ben Stiller, COINTELPRO influencer for ESPN & NBA.