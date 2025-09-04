Juxtaposition1’s Substack

Mockingbird MEDIA is concealment of all relevant information

Sep 04, 2025
Kristofer Pister, PhD UC Berkeley, SMART DUST, DARPA, DOE, DOD, NATO & JASON Advisory Group (Mug Shot)

  • Joy Weiss, CEO Dust Networks SMART DUST

  • Doug Leone, Noam Chomsky

  • Russell Brand, Katy Perry, Lady Gaga, Cher, Madonna, Taylor Swift

  • Anthony Napolitano, Jeffrey Sachs

  • Victor Davis Hanson, Hoover Institute, Lionel Michael Lebron clown act

  • Richard Gage, Robert Malone, Eric Weinstein, Brett Weinstein, Harvey Weisenstein

  • Neil Young, Gene Simmons, Paul Stanley, Ted Nugent, Ricky Schroder

  • Glenn Beck, Stew Peters, Joe Rogan Alex Jones, Woody Allen, Bill O'Reilly

  • Glenn Greenwald, Whitney Webb, Patrick Bet-David, Lex Fridman, Dave Shapiro, Dan Bongino

  • Mina Kimes, Stephen a Smith, Lance Gunderson Pharmstrong Tom Brady, Charles Barkley

  • NFL, MLB, NBA, NHL, Eurosport, Steroid Olympics

  • Jim Rome, Rich Eisen, AL Michaels, ABC, CBS, NBC, ESPN

  • Jay Leno, Kimmy Kimmel, Bill Mahr, Nikki Howard, Ellen DeGeneres

  • Howard Stern, Robert Malone. Richard Gage, Simmone Gold Naomi Wolf

  • Rob Reiner, Oliver Silverstein, Ridley Scott, Mel Gibson, Sean Penn

  • Tim Cooke, Eric Schmidt, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Ivy Love Getty

  • Bob Iger, Michael Eisner, Joe Lacob, Jim Breyer, Dean Jacobson, JJ Kardwell

All are fake, all frauds, all concealment crisis actors for COVID & Human Augmentation, UN Agenda 2030, 7G MESH, wireless sensor networks, TOKEN life.

REAL ID Mandates digital ZERO TRUST Geneva policies.

Delete them from your life.

