Molecular Engineering is Human Zombie Farm Animal Harvesting

Human Husbandry, Eugenics under the guise of Social Healthcare CRISPR DNA injury
Juxtaposition1's avatar
Juxtaposition1
Feb 11, 2026

Jennifer Doudna, Rachel Haurwitz, Joy Weiss, Kristofer Pister, Jamie Cate

CRISPR Therapeutics, Caribou Biosciences, Dynavax, Dust Networks, Analogue Devices, Coast Aluminum, American-Foam, Medtronic, Genentech, Siemens, Raytheon, Lockheed, RAND Corp, UC Berkeley, Harvard, MIT, SRII, Novartis, Roche, Merck, Pfizer, Zug Switzerland, Gene Editing Human Augmentation presented as Trojan Horse cover stories:

  • REAL ID verified

  • Precision Medicine

  • E-Pharmacy

  • Personalized Healthcare

  • UN Agenda 2030

  • SMART PRISONS

  • SMART Cities

  • TRUMP Freedom Camps

  • FEMA detention

  • Fusion Centers

  • Game Over for humanity

