2

No suspects are named in NATO Gladio Murders (only scapegoats)

Assassins are classified for National Security Purposes. (they are kept busy killing)
Juxtaposition1's avatar
Juxtaposition1
Sep 07, 2025
2
Examples of NATO Gladio Murders (my short list):

  • Murder of Matthew Perry in Pacific Palisades

  • JFK. MLK, RFK

  • Gulf of Tonkin Incident, Vietnam (led to millions killed)

  • USS Pueblo incident (North Korea)

  • USS Liberty by Israeli aerial attack

  • Murder of Malcomb Kerr (Steve Kerr's father) in Beirut Lebanon

  • My Lai Massacre

  • 911 World Trade Center Port Authority

  • Gerald Ford assassination attempt hoaxes (2) (no one harmed)

  • Ronald Reagan assassination attempt hoax

  • TRUMP assassination attempt hoax on a 911 date (7-13 = 911)

  • Burning Man CULT Pagan Ritual Murder of Vadim Kruglov, age 37

  • Dr Victor Family Murder at 999 North Rodeo Gulch Road Santa Cruz County

  • Abilgail Folger & Len LaBianca murders in August 1969. (seven killed)

  • Altamont FREE Concert Ritual bayonet murder of Meredith Hunter, age 18

  • Murder of Huey Newton in Port of Oakland

  • Murder of George Moscone

  • Murder of Charles Sullivan, Port of San Francisco

  • Murder of Jim Jones, Port of British Intelligence Guyana

  • Murder of Polly Klaas

  • Murder of Jon Benet Ramsey

  • Murder of John Lennon

  • Murder of Sam Cooke

  • Murder of Janis Joplin

  • Murder of Alan Wilson

  • Murder of Kobe Bryant

  • Murder of Thema Todd

  • Murder of Paul Levy Bern

  • Murder of George Reeves (Superman)

  • Murder of Tony Scott

  • Murder of Susan Berman

  • Murder of Nerine Kidd Shatner

  • Murder of Inger Stevens

  • Murder of Andrew Getty

  • Murder of John Getty

  • Murder of Natalie Wood

  • Murder of Phil Hartman

  • Murder of August Ames

  • Murder of Amie Harwick

  • Murder of River Bottom Phoenix

  • Murder of Ashley Ellerin

  • Murder of Rebecca Schaeffer

  • Murder of Domique Dunne

  • Murder of John Belushi

  • Murder of Jack Cassity

  • Murder of Diane Linkletter

  • Murder of John Zwyer

  • Murder of Lenny Bruce

  • Murder of Stephen Twitch Boss (Ellen DeGeneres producer)

  • Murder of William Holden

  • Murder of Chris Penn

  • Murder of Margaux Hemingway

  • Murder of David Meyer Janssen

  • Murder of Francis Gary Powers

  • Murder of Roberto Calvi

  • Murder of Teresa Corracher

  • Murder of Guiseppe Della Cha

  • Murder of Michele Sindoni

  • Murder of David Ferry

  • Murder of Jacob Rubenstein (Jack Ruby)

  • Murder of Jimmy Hoffa

  • Murder of Paul Castellano

  • Murder of Sam Giancana

  • Murder of Ben Seigel

  • Murder of Lucky Luciano

  • Murder of Pope Paul I

