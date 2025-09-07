No suspects are named in NATO Gladio Murders (only scapegoats)

Examples of NATO Gladio Murders (my short list):
Murder of Matthew Perry in Pacific Palisades
JFK. MLK, RFK
Gulf of Tonkin Incident, Vietnam (led to millions killed)
USS Pueblo incident (North Korea)
USS Liberty by Israeli aerial attack
Murder of Malcomb Kerr (Steve Kerr's father) in Beirut Lebanon
My Lai Massacre
911 World Trade Center Port Authority
Gerald Ford assassination attempt hoaxes (2) (no one harmed)
Ronald Reagan assassination attempt hoax
TRUMP assassination attempt hoax on a 911 date (7-13 = 911)
Burning Man CULT Pagan Ritual Murder of Vadim Kruglov, age 37
Dr Victor Family Murder at 999 North Rodeo Gulch Road Santa Cruz County
Abilgail Folger & Len LaBianca murders in August 1969. (seven killed)
Altamont FREE Concert Ritual bayonet murder of Meredith Hunter, age 18
Murder of Huey Newton in Port of Oakland
Murder of George Moscone
Murder of Charles Sullivan, Port of San Francisco
Murder of Jim Jones, Port of British Intelligence Guyana
Murder of Polly Klaas
Murder of Jon Benet Ramsey
Murder of John Lennon
Murder of Sam Cooke
Murder of Janis Joplin
Murder of Alan Wilson
Murder of Kobe Bryant
Murder of Thema Todd
Murder of Paul Levy Bern
Murder of George Reeves (Superman)
Murder of Tony Scott
Murder of Susan Berman
Murder of Nerine Kidd Shatner
Murder of Inger Stevens
Murder of Andrew Getty
Murder of John Getty
Murder of Natalie Wood
Murder of Phil Hartman
Murder of August Ames
Murder of Amie Harwick
Murder of River Bottom Phoenix
Murder of Ashley Ellerin
Murder of Rebecca Schaeffer
Murder of Domique Dunne
Murder of John Belushi
Murder of Jack Cassity
Murder of Diane Linkletter
Murder of John Zwyer
Murder of Lenny Bruce
Murder of Stephen Twitch Boss (Ellen DeGeneres producer)
Murder of William Holden
Murder of Chris Penn
Murder of Margaux Hemingway
Murder of David Meyer Janssen
Murder of Francis Gary Powers
Murder of Roberto Calvi
Murder of Teresa Corracher
Murder of Guiseppe Della Cha
Murder of Michele Sindoni
Murder of David Ferry
Murder of Jacob Rubenstein (Jack Ruby)
Murder of Jimmy Hoffa
Murder of Paul Castellano
Murder of Sam Giancana
Murder of Ben Seigel
Murder of Lucky Luciano
Murder of Pope Paul I