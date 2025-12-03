Juxtaposition1’s Substack

Juxtaposition1's Substack

Our State of War, NATO SWISS Bank Authority

Juxta is the Antidote for Poppycock Poison to Mockingbird Media News Channels
Juxtaposition1's avatar
Juxtaposition1
Dec 03, 2025

BIS Bank for International Settlements Office in Basel Switzerland. The Bank for all Central Banks worldwide funds the Techno-Enslavement Systems:

  • REAL ID verified Mandates, plandemic hoaxes, tethered to the cloud Vaccines

  • Precision Medicine, E-Pharmacy, trace, track & target clueless patients

  • Military Hunger Game detention grids, colonies, strategic hamlet program,

  • Cul de Sacs & Lionsgate secured perimeters

  • Electronic Corridors, toll roads, driverless cars

  • SMART DUST, SMART METERS, LED streetlights, Ring Cameras, drone, DHS County Sheriff fusion center surveillance command & control.

  • C-40 climate hoax, Military Weather modification warfare

  • Weather Warfare, flooding, mudslides, snow blizzards, heatwaves, hurricanes

  • Financial terrorism, inflation, homelessness, unemployment, insurance crisis

  • Mesogens, MEMS & MIMOS, Terra Swarm, Photonics, Ultrasonics, EMF, 6G Terahertz, 7G equipment biosensors

  • TOKEN Money, Tokenized Economics, Programmable Matter, Obedience Scores, Eyeball Recognition, Biometrics, Machine Consciousness

