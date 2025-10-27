Putting lipstick on a Pig is your township's SWISS C-40 Climate Action

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript41Putting lipstick on a Pig is your township's SWISS C-40 Climate ActionGlobal Governance of Switzerland.Juxtaposition1Oct 27, 202541ShareTranscriptFelony Fraud, EXEMPT under SWISS Maritime Law.Welcome to Geneva techno-enslavement under UN Agenda 2030.Discussion about this videoCommentsRestacksJuxtaposition1’s Substack PodcastHuman Augmentation, UN Agenda 2030, Molecular Communication, Neuromodulation, Precision Medicine Weapons, NATO Gladio Killers and Murder Most Foul.Human Augmentation, UN Agenda 2030, Molecular Communication, Neuromodulation, Precision Medicine Weapons, NATO Gladio Killers and Murder Most Foul.SubscribeListen onSubstack AppRSS FeedAppears in episodeJuxtaposition1Recent EpisodesJim Fetzer COINTELPRO, Princeton & Columbia Internecine Indoctrination Centers4 hrs ago • Juxtaposition1Gladio Murder of BBC rising star Jill DandoOct 26 • Juxtaposition1Johnny Mathis Love SongsOct 25 • Juxtaposition1Internecine, (a tutorial)Oct 24 • Juxtaposition1Mind Control & CognitionOct 24 • Juxtaposition1The Johari Window ModelOct 24 • Juxtaposition1The Domino Principle, a 1977 neo-noir thriller filmOct 24 • Juxtaposition1