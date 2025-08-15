Juxtaposition1’s Substack

Security is about concealment (Military Compartmentalization)

My classroom brings together people of diverse backgrounds to connect the dots.
Aug 15, 2025
Connecting the dots is the enemy of security concealment secrecy.

The Military & Medicine cannot be trusted as they are the EVIL puppet of SWISS Bankers.

