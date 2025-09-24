CRISPER & neuromodulation felony crimes against humanity by Zug, Switzerland
CRISPR Therapeutics, Jennifer Doudna, DARPA, UC Berkeley, Dust Networks.
Joy Weiss & Kristofer Pister of Dust Networks aka: Analogue Devices
Jennifer Doudna of CRISPR Therapeutics Gene Editing of humans
Das Sarma, Leo Kouwenhoven, Alexei Kitaev, Chetan Nayak, Charlie Marcus, Niels Bohr Institute, Simons Foundation, Flatiron Institute, Hoover Institution (Stanford, CA), Aspen Institute, Claremont Institute, Brookings Insititute, CRISPER Therapeutics, RAND Corporation, Mckensey Consulting, Boston Consulting, Accenture Consulting, SRII, University of California, MIT, Harvard, Yale, Princeton.
Nvidia, IBM, Google Quantum AI, Amazon Braket, Microsoft Station Q, Intel Tunnel Falls, D-Wave annealing, Quantinuum-Cambridge-Honeywell, Rigetti, Xanadu, Atos Quantum, DARPA, DOE, DOD, NATO.