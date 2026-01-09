"Stuck in the past" is where you'll find me

(I’ve Been) Searchin’ So Long by Chicago:
As my life goes on, I believe
Somehow, something’s changed
Something deep inside, ooh, a part of me
There’s a strange new light in my eyes
Things I’ve never known
Changin’ my life, changin’ me
I’ve been searchin’ so long
To find an answer
Now, I know my life has meaning, oh-oh
Now, I see myself as I am
Feeling very free
Life is everything, ooh, it’s meant to be
When my days have come to an end
I will understand
What I left behind, part of me
I’ve been searchin’ so long
To find an answer
Now, I know my life has meaning, whoa-whoa
Searchin’ (don’t you know I? Hey-yeah)
For an answer (I took my home entirely)
To the question, oh, yeah (questions, oh-yeah)
Who am I? (Who am I, who am I?)
Baby (oh, baby), it’s true, it’s only nature (ooh, yeah, ooh-oh)
Good things (good things) in life
Take a long time (so many times)
Yeah, yeah, yeah-yeah, whoo