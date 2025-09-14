Juxtaposition1’s Substack

Juxtaposition1’s Substack

SWISS BANKS operate all Hunger Games (USA, Israel, Ukraine & China, et al)

SWISS BANKERS have installed Obelisks & District Banks into every Strategic Hamlet!
Juxtaposition1
Sep 14, 2025
Why waste time with fake leaders?

Our COINTELPRO actors for pacification:

TRUMP, Biden, Ron DeSantis, Gavin Newsom, Gregg Abbott, Bernie Sanders, Rand Paul, RFKJ, Jesse Ventura, Arnold Schwarzenegger, Richard Gage, Simone Gold, Victor Davis Hanson, Peter Thiel, Elon Musk, Chuck Schumer, Jimmy Dore, Dr Phil, Dr Oz, Dr Drew, P Diddy, Tom Hanks, Denzel Washington, Gene Simmons, Neil Young, Taylor Swift, Lady Gaga, Russell Brand, Katy Perry, Whitney Webb, Glenn Greenwald, Stew Peters, Joe Rogan, Tucker Carlson, Alex Jones, Anderson Cooper, Rachel Madcow, Bill O'Reilly, Whoopi Goldberg, Bill Maher, Rob Reiner, Emmanuel Macron.

