Terra Swarm is 7G MESH using 6G submillimeter waves of Light, Sound, EMF

Magnetic Resonance & the sun are weaponized as are Ranches, Farms & Food.
Juxtaposition1
Jan 28, 2026

This channel is the Antidote of Poppycock Poison.

  • Human Augmentation via REAL ID, CRISPR DNA gene editing, Terahertz band, molecular engineering, neuromodulation & REAL ID MAC addresses.

  • TOKENIZED Hyperledger Hunger Game detention society.

  • CRISPR Therapeutics, Jennifer Doudna, Chancellor of Biomedicine

  • Dust Networks, Joy Weiss, Kristofer Pister, DARPA, RAND Corporation

  • Hayward CA Coast Aluminum, Dynavax Technologies & American Poly-Foam

  • Cory Hall at 2626 Hearst Avenue UC Berkeley (aka: Terra Swarm Building)

  • MIMS & MIMOS, MOSA & SOSA, mesogens, SMART DUST, nanobot sensors.

  • United Nations Agenda 2030 directive, commands & ultimatums REAL ID

Discussion about this video

