The Media conceals NATO Crimes for SWISS BANKS

Techno-Enslavement CRISPR neuromodulation REAL ID TOKEN Credit.
Oct 12, 2025
CRISPR neuromodulation REAL ID TOKEN Credit (aka: Hunger Game Park Credit):

  • Zug, Switzerland aka: Crypto Valley

  • CRISPR Therapeutics Gene Editing & Human Augmentation

  • Programmable Money & FEMA Detention Centers (SMART CITIES)

  • Human Husbandry, FEMA Farms for harvesting the human WBAN.

  • SMART DUST air, soil, water pollution, Wireless Sensor Networks

  • Ring Cameras, LED streetlights, SMART METERS, Drones, CubeSats

  • Obedience TOKENS are Techno-Enslavement REAL ID MAC address compliance

  • Geneva Eugenics Programs for UN Agenda 2030, NATO, World Bank, WEF, CERN, Red Cross, Knights Templar & Military Maritime Law Fascism.

