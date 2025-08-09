Juxtaposition1’s Substack

Juxtaposition1’s Substack

Discussion about this post

User's avatar
Juxtaposition1's avatar
Juxtaposition1
1h

Juxtaposition1 is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Time for Refection & Review (bring your written questions)

Time: Aug 9, 2025, 05:00 PM Pacific Time (US and Canada)

https://us06web.zoom.us/j/8934347530?pwd=SnVHQk5UemhFY0hrSG0xWEVnLzIwQT09&omn=88562838401

Meeting ID: 893 434 7530

Passcode: 5iejEh

Join instructions

https://us06web.zoom.us/meetings/88562838401/invitations?signature=hp1yh-Qz3vW93Ho5TIdmJgSXG3WiVlhPIbwxQMLiSlM

Expand full comment
Reply
Share

No posts

© 2025 Juxtaposition1
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture