Juxtaposition1’s Substack

Juxtaposition1’s Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
3
3

Zoom Class-Wednesday: Cul de Sac, News Benders & THX 1138 films

Analysis of three films from 1966-71, Military Hamlets, Electronic Corridors, Fortified Zones, Gilded Cages, REAL ID ZERO TRUST Architecture.
Juxtaposition1's avatar
Juxtaposition1
Sep 24, 2025
3
3
Share

  • Cul de Sacs conceived as Military control boxes (Private, secure, deadly)

  • News events created in secret, five years in advance of public presentation

  • REAL ID, DNA-based Internet of Behavior SMART CITIES, a perfect world?

  • Strategic Hamlet Program from Vietnam Weapons Reseach (now globally adopted) Medicare to Obama Care Act to the TRUMP Big Beautiful Bill Act.

  • Precision Medicine as a Trojan Horse for “neuromodulation CRISPER augmentation of Humanity”.

  • Checkpoints, Toll Roads, Secured Perimeters, Electronic Corridors, ZERO TRUST

  • Eyes in the sky, soil, bushes, rose garden, vineyards, air space, within our homes and under our skin (molecular biological wireless sensor networks)

  • Quantum Computing, Topological Quantum Processing, Station Q

  • Topological qubits, 7G MESH, inescapable & ubiquitous architecture

  • Criminality of Universities & College of Corporations & PhD clowns

  • Jennifer Doudna, Joy Weiss, Kristofer Pister, Das Sarma, Leo Kouwenhoven, Alexei Kitaev, Chetan Nayak, Charlie Marcus, Niels Bohr Institute, Simons Foundation, Flatiron Institute, Hoover Institution (Stanford, CA), Aspen Institute, Claremont Institute, Brookings Insititute, CRISPER Therapeutics, RAND Corporation, Mckensey Consulting, Boston Consulting, Accenture Consulting, SRII, University of California, MIT, Harvard, Yale, Princeton.

  • Nvidia, IBM, Google Quantum AI, Amazon Braket, Microsoft Station Q, Intel Tunnel Falls, D-Wave annealing, Quantinuum-Cambridge-Honeywell, Rigetti, Xanadu, Atos Quantum.

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 Juxtaposition1
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture